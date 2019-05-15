Edremit'te gönül sofraları kuruluyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından kurulan İftar Sofrası'nda yüzlerce vatandaş bir araya geliyor. Tuzcumurat Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nden sonra Faruk Serpil Parkı'nda kurulan iftar sofrasında Başkan Hasan Arslan'da vatandaşlarla birlikte iftar yapıyor.

Edremit Belediyesi'nin beş yıl aradan sonra başlattığı Ramazan İftar Sofralarında birlikteliğin ve paylaşmanın örnekleri sergileniyor. Tuzcumurat Mahallesi Cumartesi Pazarı'nda ve Cumhuriyet Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda kurulan İftar Sofrası, Faruk Parkı içerisinde ki Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde kuruldu. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı iftar öncesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eşi Oya Arslan ile birlikte masaları dolaşarak vatandaşların tuttukları oruçların kabul olmasını diledi. Vatandaşların Ramazan ayını bir kez daha kutlayan Başkan Arslan, iftar sofrasının her akşam bir hayırseverin katkıları ile kurulduğunu kaydetti, ayrıca Belediye aşevinden sıcak yemek servisinin devam ettiğini, erzak yardımlarının da yapıldığını ifade etti. İftar Sofrasında Başkan Hasan Arslan, eşi Oya Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyesi Hasan Güçlü Sakallı ‘da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.