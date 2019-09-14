Edremit'te Halk Sağlığı etkinlikleri

Balıkesir'de ‘Halk Sağlığı Haftası' kapsamında, Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halkı bilgilendirme amaçlı etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlik kapsamında; Kanser Taramaları, Anne Sütü, Emzirme ve Güvenli Annelik, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Kronik Hastalıklar, Tütünle Mücadele, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Anne ve Çocuk Sağlığı, Üreme Sağlığı ve Gebelik ile ilgili stantlar kuruldu.

Standlarda tansiyon, boy-kilo, karbonmonoksit ölçümü ve GGK (Gaitada Gizli Kan) testi yapılarak vatandaşlara bez çanta ve diş fırçası dağıtımı yapıldı.

Edremit Devlet Hastanesi'nin de katkılarıyla organ bağışı standları kurularak vatandaşlar ayrıca organ bağışı hakkında bilgilendirilerek teşvik edildi. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların başvuruları alındı.

Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin önemini vurgulamak ve Sağlıklı Hayat Merkezinin çalışmalarını tanıtarak halkın katılımını artırmak amacıyla broşürler dağıtıldı ve halk eğitimleri yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezimizde yapılan tüm tetkik ve taramalar vatandaşlarımızı hasta olmadan önce yakalamaya yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olup, tamamı ücretsiz olarak verildiği açıklandı.