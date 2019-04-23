Edremit'te hastane için güç birliği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni devlet hastanesi kazandırılması için kollar sıvandı. Daha önceden Akçay yolu üzerinde Zeytinli Köprüleri mevkiinde belirlenen hastane projesinin hız kazanması için Kaymakamlık, Belediye ve siyasi partiler güç birliği yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçeye yeni Devlet Hastanesi kazandırılması için kolları sıvadı. Önceden yeri belirlenen hastane arsasında zemin etüdü çalışmalarının kısa sürede yapılması için çalışmalara hız verildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İlçe Başkanları birlikte hastane yapılacak alanda incelemede bulundu. Öncelikle yapılması gereken zemin etüdü çalışmalarının bir an önce yapılması için hastane bölgesinde yağışlar nedeniyle biriken yağmur sularının tahliyesine başlanıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile iletişim kurarak su tahliyesinin hızlı bir şekilde tamamlanması için İzmir İtfaiyesi'nden özel ekipler ilçeye geldi. Bir haftada bitirilmesi planlanan su tahliyesinin ardından zemin etüdü başta olmak üzere gerekli hazırlık çalışmalarına hız verilecek. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “İlçemize bir çivi çakabilmek için tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olacağız ve hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Resmi kurumlarımızdan güç alarak, siyasi partilerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle el birliği içerisinde hareket ederek yeni hastaneyi Edremit'e kazandıracağız” dedi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın görevli olarak şehir dışında bulunduğu için incelemeye katılamadığı bildirildi.