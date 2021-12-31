İhlas Haber Ajansı

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Edremit'te hastanedeki yangın tatbikat çıktı

Balıkesir’in Edremit Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi paniğe sebep oldu.

Balıkesir'in Edremit Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi paniğe sebep oldu. Olayın tatbikat olduğu anlaşılınca herkes derin bir nefes aldı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi ek binasında itfaiye ekipleri yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Sağlık personeli ve vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Edremit Devlet Hastanesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin düzenledikleri tatbikatta, yangına müdahale ve hastaları tahliye senaryoları tatbik edildi. Ekipler, yangın söndürme cihazları ile de personele uygulamalı eğitim verdi.

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