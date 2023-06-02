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Edremit'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergileri açılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi Merkez Binasında, Bostancı, Altınkum, Kızılkeçili ve Balıkesir Merkez Avlu Kongre Merkezinde 40’a yakın farklı türlerde sergi açılışları gerçekleştirecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi Merkez Binasında, Bostancı, Altınkum, Kızılkeçili ve Balıkesir Merkez Avlu Kongre Merkezinde 40'a yakın farklı türlerde sergi açılışları gerçekleştirecek.


Bir yıl içerisinde 823 kurs gerçekleştiren Edremit Halk Eğitimi Merkezi ihtiyaca göre her türlü sanatsal, kültürel, mesleki alanlarda kurs hizmete verildi. Edremit merkezde Kaymakam Ahmet Odabaş, resmi daire amirleri ve halkın yoğun katılımı ile ilk gün sergi açılışları yapıldı.

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