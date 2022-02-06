Edremit'te hedef sıfır atık

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Kent Konseyi atıkları kaynağında ayrıştırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla "Sıfır Atık" projesini Edremit genelinde uygulamak ve ilçe sakinlerini bu doğrultuda bilinçlendirmek için çalışma başlattı.

Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince site, apartman gibi toplu konutların "Sıfır Atık Sistemi"ni kurarak projeye dahil olmalarının zorunlu kılınmasının ardından Edremit Belediyesi'nin seçili pilot bölgede başlatmış olduğu "Sıfır Atık" çalışmaları kapsamında bir araya gelinecek pilot bölgenin site ve apartman yöneticileriyle projenin amacı ve nasıl uygulanacağı ile ilgili gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, Temizlik İşleri Müdür Vekili Tamer Acar ve Çevre Mühendisi İsmail Karahan "Sıfır Atık" projesinin detaylarını katılımcılarla paylaştılar.

Temizlik İşleri Müdür Vekili Acar, "İlk olarak seçili pilot bölgede başlattığımız ve ilerleyen zamanlarda etap etap yürüteceğimiz proje ile birlikte amacımız geri dönüşüm bilincini ve uygulamasını kentimiz genelinde tamamen yaygınlaştırarak hem ilimize hem de ülkemize önemli derecede katkı sağlamaktır. Atıkları yönetebilmek, doğaya zararını sıfıra indirebilmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için atıkları kaynağında ayrıştırmak ve doğaya geri kazanımını sağlamak hepimizin görevi. Biz de Edremit Belediyesi olarak bu görev bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.