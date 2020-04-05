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Edremit'te hijyen kabinleri kuruluyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından tedarik edilen dezenfeksiyon kabinlerinin montaj çalışmaları başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından tedarik edilen dezenfeksiyon kabinlerinin montaj çalışmaları başladı.


Edremit, Kadıköy, Zeytinli, Akçay, Güre ve Altınoluk'a montajlanacak dezenfeksiyon kabinlerinin teslimi sırasında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs salgınına karşı belediye olarak çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek “Vatandaşlarımız sadece kurallara uysunlar. Şuan en önemli konu kendi steril ortamımızı oluşturmak. Bu anlamda da evlerimizde kalmak en doğru olanı. Edremitli vatandaşlarımız evde kalsın, gerisini biz hallederiz.” dedi.

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