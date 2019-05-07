Edremit'te iftar sofrası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz yıllarda ara verilen Ramazan İftar Sofrası, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın göreve gelmesinden sonra yeniden başlatıldı. Tuzcumurat Mahallesi Cumartesi Pazarı'nda kurulan iftar sofrasında Başkan Arslan'da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Ramazan aylarında kurulan İftar Sofrası Edremit ilçesinde uzun bir aradan sonra yeninden kuruldu. Önceki belediye yönetimi tarafından 5 yıl önce kaldırılan iftar sofrası Edremit'in yeni Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından yeninden uygulamaya konuldu. Tuzcumurat Mahallesi Cumartesi Pazarı'nda kurulan iftar sofrasında Başkan Arslan, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabulut, Belediye Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Ahmet Elman, Tayfun Gerkuş, Metin Tunçer ve meclis üyeleri de vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Belediye Başkanı Arslan, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını kutlayıp oruçlarının kabul olmasını diledi. Ramazan'ın toplumsal dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden olduğunu, iftar sofrasının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi. İftar yemekleri belediyenin kendi bünyesinde ki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aşevinde hazırlanırken ilk gün 650 kişi katıldı. Yemek sonrası vatandaşlara çay ikramında bulunuldu.