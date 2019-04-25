Edremit'te iftar sofrası geri geliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde daha önce ara verilen Ramazan İftar Sofrası, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Ramazan ayının başlaması ile İftar Sofrası 30 gün boyunca Edremitlilerin hizmetinde olacak.

Ramazan aylarında kurulan Ramazan İftar Sofrası Edremit ilçesinde uzun bir aradan sonra yeninden kurulmaya başlayacak. Önceki belediye yönetimi tarafından 5 yıl önce kaldırılan iftar sofrası Edremit'in yeni Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından yeninden uygulamaya konulacak. Edremit Belediyesi olarak Ramazan ayında İftar Sofrası'nın yeniden kurulacaklarını açıklayan Belediye Başkanı Arslan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi. Başkan Arslan yaptığı açıklamada, Ramazan'ın toplumsal dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden olduğunu kaydetti; “Barışın, kardeşliğin, huzurun ayı Ramazan'da Edremitli hemşehrilerimiz ile İftar sofrasında bir araya geleceğiz. Gönül gönüle, bir arada Ramazan'ın güzelliklerini 30 gün boyunca hep birlikte yaşayacağız” dedi. Ramazan İftar Sofrası'nın nerelerde kurulacağının belediyenin resmi iletişim hesaplarından duyurulacağı belirtilirken birçok hayırseverinde katkı vermeye hazır olduğu öğrenildi.