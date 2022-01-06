İhlas Haber Ajansı

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Edremit'te İleri Türk Sanat Müziği Korosu büyüledi

Edremit İleri Türk Sanat Müziği Korosu, kış konserinde davetlilere adeta sanat müziği ziyafeti çekti.


Ahmet Pakyüz yönetimindeki koro, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ndeki gecede, ‘Sultaniyegahtan İstanbul Şarkıları'nı büyük beğeni ile seslendirdi


30 kişilik koro, 30'za yakın birbirinden güzel eseri başarıyla seslendirirken, gecede davetlilere sanat müziği ziyafeti çekti. Müzikseverler eserleri büyük bir zevkle dinlerken, zaman zamanda şarkılara da eşlik ettiler. Davetliler konseri ayakta alkışlarken, şimdiden bir daha ki konseri sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

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