İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te ilginç olay

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kanlar içinde jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu şahıs hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanlar içinde jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu şahıs hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, iddiaya göre devriye sırasında bir kişiyi aracın yanında yolda baygın olarak buldu. Kolluk görevlileri hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. S.E. (25) isimli şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın kendi tarafından kazaen yaralandığı ve jandarmanın dikkati sayesinde hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.


Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.