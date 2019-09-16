Edremit'te İlköğretim Haftası kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlköğretim Haftası Karagözoğlu İlkokulunda kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Karagözoğlu İlkokulu Müdürü İlker Üner'in konuşması ile devam etti. Daha sonra Karagözoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Elif Azra Burdurlu “Açıldı Okul” şiirini, 4. sınıf öğrencisi Melike Güney “ İlköğretim Haftası” şiirini okudular. 2.sınıf öğrencileri tarafından yapılan ‘‘ABC Rond''gösterisi ve 3.sınıf öğrencileri tarafından yapılan halk oyunları gösterisi sunuldu. Program, 4. Sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine karanfil sunulması ile sona erdi.

Kutlama Programına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, daire amirleri, okul müdürleri, hayırseverler, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.