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Edremit'te ısı pompası ahşap evi yaktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ahşap evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ahşap evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Kızılkeçili Mahallesi Dumanlı Tepe mevkisinde meydana geldi. 2 katlı evde çıkan yangın, binanın ahşaptan yapılması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit merkez, Zeytinli ve Güre müfreze ekipleri müdahale etti. Yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Ali A.'ya ait olduğu öğrenilen evde çıkan yangın, ekiplerin büyük gayreti sonucu söndürüldü. Yangının ısı pompasından kaynaklandığı ileri sürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

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