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Edremit'te Işık Yolu'na 2 km'lik yürüyüş ve bisiklet yolu

Balıkesir’in Edremit Belediyesi yürüyüş ve bisiklet yolu yapım çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi yürüyüş ve bisiklet yolu yapım çalışmalarına devam ediyor. Cennetayağı Mahallesi çok yakında 2 km uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yoluna kavuşacak.


Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Cennet Ayağı Mahallesi'nde Işık Yolu boyunca uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu yapım çalışması devam ediyor. 2 km yol boyunca; alt yapı çalışması, asfalt yol yapımı, yürüyüş ve bisiklet yolu ve kaldırım yapım çalışmasıyla mahallenin çehresinin yenilenmesi sağlanacak. Yeni yapılan yol aynı zamanda, Cennetayağı Mahallesi sakinlerine yeni bir sosyal alan sunacak. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Sokağa çıkma kısıtlamalarını da fırsat bilerek yol yapım çalışmalarını hızlandırdık. Cennetayağı Mahallesi'nde yapacağımız çalışmayla mahalle sakinlerini çok yakında tozlu, bozuk yoldan kurtaracağız. Buradaki vatandaşlarımız yakın zamanda sistemli bir alt yapıya, asfalt, yürüyüş yolu ve kaldırımlı düzenli bir yola kavuşacak. Yol yapım çalışmalarımız Edremit genelinde devam edecek” dedi.

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