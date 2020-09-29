İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te itfaiye ekiplerinin kaplumbağa operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde termal bir tesisin havuzunda telef olmak üzere olan 45 su kaplumbağası, itfaiye ekipleri tarafından teker teker toplanarak kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde termal bir tesisin havuzunda telef olmak üzere olan 45 su kaplumbağası, itfaiye ekipleri tarafından teker teker toplanarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bostancı Mahallesi'nde bulunan termal tesisinin soğutma havuzunda bulunan su kaplumbağalarının ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri alarma geçti. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, su bulunmayan havuzunda bulunan 45 su kaplumbağasını teker teker poşetlere koyarak topladıktan sonra doğal yaşam alanı olan Edremit Çayı'na bıraktı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, kendileri için her canlının çok önemli olduğunu bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.