İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te jandarmadan kedi kurtarma operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evden kaçan kedi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evden kaçan kedi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Nergis Caddesi'nde Melek Ö.'ye ait kedi kimsenin oturmadığı bir dairenin balkonuna kaçtı. Kedisini bir türlü kaçtığı yerden getirmeyi başaramayan kadın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Kedi için jandarmadan da yardım istenirken, itfaiye aracı üzerinden uzatılan merdivenle balkondan alınan kedi sahibine teslim edildi.


Kedisine kavuşan Melek Ö., ekiplere teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.