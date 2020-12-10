İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te jandarmadan makaron operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın durduğu araçtan 20 bin adet makaron ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın durduğu araçtan 20 bin adet makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak ve bandrolsüz sigara ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit'te S.A. isimli kişinin kendi adına tescilli ve sürücülüğünü yaptığı 34 LL ... plakalı aracında yapılan kontrollerde; toplam 10 kg bandrolsüz tütün ve 100 kutu 20 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara jandarma ekiplerinin aralıksız devam edeceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.