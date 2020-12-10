Edremit'te jandarmadan makaron operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın durduğu araçtan 20 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak ve bandrolsüz sigara ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit'te S.A. isimli kişinin kendi adına tescilli ve sürücülüğünü yaptığı 34 LL ... plakalı aracında yapılan kontrollerde; toplam 10 kg bandrolsüz tütün ve 100 kutu 20 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara jandarma ekiplerinin aralıksız devam edeceği açıklandı.