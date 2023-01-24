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Edremit'te jandarmadan 'şok' denetim

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘şok’ denetimlerde bulundu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘şok' denetimlerde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçede emniyet, asayiş ile huzur ve güvenin teminini sağlamak amacıyla Güre Mahallesi'nde 8 ekip ve 57 personelin katılımıyla ‘şok' denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, 3 adet ruhsatsız tabanca, 12 gr kubar esrar, 6 gr metanfetamin, 1 adet siyah metal saplı bıçak ele geçirildi. Denetimlerde şüpheliler olan, H.E, ve M.Y işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, bölgede meydana gelen motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak aranan Y.E.A isimli kişi ise kıskıvrak yakalandı.

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