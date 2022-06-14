Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu

Edremit'te Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü büyük bir coşku içinde kutlanıyor.

İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç'un teşkilat mensuplarıyla birlikte Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel'i ziyaret etmesi sonrası Koç, yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kutlamaları kabul etti.

Sırasıyla Kaymakam Ahmet Odabaş ile pasta kesen jandarma personelinden sonra Ömer Koç'u İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın ve Edremit Bölge Trafik Amir vekil Erol Aslan ziyaret ederek yıldönümlerini kutladı.

Bu arada çeşitli yerlerde açılan stantlarda ise jandarmanın çalışmaları ile ilgili broşür dağıldı bilgiler verildi. Vatandaş ve çocuklar ise en çok ilgiyi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına göstermeleri dikkat çekti.