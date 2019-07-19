İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaçak tütün satışı yapılan işyerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün satışı yapılan işyerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda Ü.Y. adlı şahsın işlettiği iş yerinde 9 bin 240 adet doldurulmuş makaron, 7 bin 600 adet TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaron ele geçirilerek gerekli adli işlemlere başlanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.