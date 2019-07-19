Edremit'te kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün satışı yapılan işyerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda Ü.Y. adlı şahsın işlettiği iş yerinde 9 bin 240 adet doldurulmuş makaron, 7 bin 600 adet TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaron ele geçirilerek gerekli adli işlemlere başlanıldı.