Edremit'te kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Amirliği ekipleri kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A., D.A. ve N.T.'ye ait Balıkesir plakalı araç ile ikametlerinde yapılan aramada, 15 bin 300 adet dolu makaron, 85 kilogram açık tütün, 64 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaron, 49 bin 400 adet sigara paketlenen şeffaf poşet, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Operasyonda yakalanan makaron ve tütünler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.