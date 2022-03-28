Edremit'te kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda çok miktarda boş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 20 bin adet boş makaron, 106 kilogram kıyılmış tütün ve 125 gramlık 30 paket nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.