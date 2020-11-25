İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te kadınlara 'KADES' uygulaması tanıtıldı

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılan stantta kadınlara ’KADES’ uygulamasını tanıttı.

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açılan stantta kadınlara 'KADES' uygulamasını tanıttı.


Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gerçekleştirdi. Polis ekiplerince kurulan stantta kadınlara broşür dağıtıldı. Kadınlar standa büyük ilgi gösterdi. Kadın Polisler isteyen kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını indirmesine yardımcı oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.