Edremit'te kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çanakkale-Edremit karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 02.00 sıralarında Çanakkale-Edremit karayolu Akçay Mahallesi ışıklı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali D. (64) idaresindeki 35 AJP 267 plakalı kamyonet, iddiaya göre aniden yola çıkan Serap Özdaşlı'ya (32) çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 çocuk annesi Özdaşlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçenin sevilen sanatçısı Serhan Giden'in eşi olduğu öğrenilen Özdaşlı'nın cenazesi, bugün öğlen namazını müteakip Kızılkeçili'de toprağa verildi.