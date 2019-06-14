Edremit'te karne heyecanını öğrenciler ile birlikte veliler de yaşadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde anaokullarında 2 bin 461, ilkokullarda 7 bin 165, ortaokullarda 7 bin 708, liselerde 6 bin 361 olmak üzere 71 resmi 21 özel 92 okulda 23 bin 695 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerle birlikte velilerde okullara akın ederek bu heyecana ortaklık ettiler.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit RAM Müdürü Erdoğan Arslantaş ve Edremit RAM Rehberlik Hizmetlerinden Nevin Doğan, Yalnız Değiliz Projesi çerçevesinde saat 09.30'da Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)'na giderek evde eğitim alan öğrenciler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıya evde eğitim alan öğrencilerimizin okul müdürleri de katıldı.

Altınoluk Necmi Şahin İlkokulundan 2. sınıf öğrencisi Hacer Beyza Ay, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan 2. sınıf öğrencisi Eda Kalkan, Nihat Tansoy İlkokulundan 3. sınıf öğrencisi Merve Aksoy, Naim Süleymanoğlu İlkokulundan 3. sınıf öğrencisi Erman Tan, Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulundan 7. sınıf öğrencisi Damla Kayakıran, Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesinden 9. sınıf öğrencisi Lütfi Karaağaç, Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesinden 12. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Turgut, Edremit Anadolu Lisesinden 12. sınıf öğrencisi Merve Nur Ozan ile sohbet edip kendilerine başarılar dileyerek hediyelerini ve karnelerini dağıttılar.

Kaymakam Sırmalı ve Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Koç, daha sonra Nihat Tansoy İlkokuluna geçerek saat 10.30'da düzenlenen karne törenine katılıp velilerle birlikte öğrencilerin karne sevincini paylaştılar. Yaz tatilinde dinlenirken aynı zamanda kitap okumalarını da tavsiye ederek Okul Müdürü Abdi Savaşlı ve öğretmenlerle birlikte öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini dağıttılar. Öğrencilerin yanı sıra öğrenci velileri ve yakınlarının da karne törenlerine büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Öğrenciler sınıflarında karnelerini almayı heyecan ile beklerken veliler de okul koridorlarını doldurdular.

Karne, öncelikle öğrenci davranışlarını değerlendiren bir belgedir, notlar sonraki iştir, diyen Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç “Değerli velilerimize Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un tavsiyeleri doğrultusunda önerilerde bulunmak isterim. Tatilde çocuklarınızla birlikte bir çiçek dikin, doğa yürüyüşü yapın, müzeleri ziyaret edin, doğayı seyredin, bir bilim insanının hayatını araştırın, sokak hayvanlarına su verin, yemek yapın, uçurtma yapıp uçurun, kağıttan gemi yapın, ev temizliği yapın, bisiklete binin, satranç oynayın, yüksek sesle kitap okuyun, film izleyin, yürüyüş yapın, kuşlara yem verin, kitap okuyun, aile büyüklerini ziyaret edin, saklambaç oynayın, ip atlayın, mektup yazın, ihtiyaç sahibi birine yardım edin, bir sanatçının hayatını araştırın, top oynayın, sessiz sinema oynayın, güneşin doğuşunu ve batışını izleyin, bir fidan dikin, birlikte güzel vakit geçirin.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük hedeflerinin olduğu vurgulayan Edremit Kaymakamı Sırmalı “Sevgili gençler, ülkemizin büyük hedefleri var. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması ve dünyada söz sahibi güçlü ülkeler arasında yer alabilmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu nedenle her zamankinden daha fazla çalışmak zorundayız. Bu nedenle yaz tatilinde bol bol kitap okuyarak kişisel gelişiminize katkıda bulunmanız oldukça faydalı olacaktır.” dedi.

Okuldaki öğretmenleri başarılarından dolayı kutlayan Kaymakam Sırmalı “Yoğun bir eğitim öğretim döneminden çıkan öğretmenlerimizin fedakarca gayretleri sayesinde öğrencilerimiz bilgi ve beceriyle donandılar. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler her eğitim döneminde fedakârca çalıştınız. Sizlere iyi tatiller diliyorum. İnşallah dinlenmiş olarak yeni eğitim öğretim döneminde okulumuza bekliyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.