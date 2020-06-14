Edremit'te kaza: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, bir kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bostancı kavşağında meydana geldi. Mustafa K. İdaresindeki 35 ENP 37 plakalı araç, direksiyon hakimiyeti kaybettiği kazada, araç içinde bulunan H.A. Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.