İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te kaza: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, kamyonun önündeki kamyonete çarptığı ileri sürülen kazada, bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kamyonun önündeki kamyonete çarptığı ileri sürülen kazada, bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Öğretmenevi kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Yücel A. idaresindeki 17 ET 940 plakalı kamyon, Yaşar T. idaresindeki 10 H 3793 plakalı çilek yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazaya, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Ters dönen kamyonette bulunan sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araçta bulunan çilekler ise yola dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.