Edremit'te kaza: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Altınoluk Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 34 KM 0691 plakalı kamyonet ile Halil Ö. İdaresindeki 10 KB 666 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.