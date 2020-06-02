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Edremit'te kaza: 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde arazi taşıtının kamyona arkadan çarptığı kazada, iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazi taşıtının kamyona arkadan çarptığı kazada, iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Soner S. yönetimindeki 67 ABG 898 plakalı arazi taşıtı henüz bilinmeyen nedenle Musa Z.'nin kullandığı 20 VF 286 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Kazada araç içinde bulunan sürücü ve yanında bulunan T.Z. isimli kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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