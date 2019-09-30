İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te kış seferberliği

Edremit Belediyesi kış mevsiminde yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kış mevsiminde olumsuz hava koşullarına bağlı aşırı yağışlarda oluşabilecek, taşkın, su baskını gibi durumlarla karşılaşmamak için Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çay ve dere yatakları başta olmak üzere mazgalların, su tahliye hatlarının temizliğini yapıyorlar. Zeytinli Çayı'nda devam eden çalışmalarda dere yatağı iş makinaları ile temizlenirken yağmur suyu tahliye hatları da gözden geçiriliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Kış mevsimi gelmeden ilgili müdürlüklerimiz tarafından olası sorunlara karşı tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlçemizin genelinde derelerin, yağmur suyu hatlarının temizlik ve bakım işlerini yapıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.