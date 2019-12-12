Edremit'te korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi 286. Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 3 ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.