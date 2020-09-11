Edremit'te korona virüsle etkin mücadele için 200 kişilik tim göreve başladı

Mahalle Denetim Merkezi” ekiplerinin İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olan ve evde izolasyona tabi olan kişilerin ikametlerinde denetlenmesini sağlamak amacıyla Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de 7/24 denetim faaliyetlerini yürüten 40 ekipten oluşan 200 kişilik ‘Mahalle Denetim Ekipleri' Edremit Cumhuriyet Meydanında, Kaymakam Ünsal ile bir araya geldi. İSDEM, Mahalle Denetim Ekipleri hakkında bilgiler paylaşan Kaymakam Ünsal; “Edremit ilçemizde Covid-19'la etkin mücadele yürütülmesi kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) koordinasyonunda 40 Mahalle Denetim Ekibimiz oluşturulmuş olup, Covid-19 tanılı ve temaslı kişileri evlerinde denetlemektedir. Mahalle Denetim Ekiplerimiz, 7/24 esasına göre çalışmaktadır” dedi. İSDEM Merkezlerine; 112 veya HES uygulaması üzerinden ulaşan ihbar ve şikâyetleri konusuna göre ilgili iş yeri denetim ekibi veya mahalle denetim ekibine ulaştırdığını belirten Kaymakam Ünsal, ekiplerin ihbar veya şikâyete konu olayı yerinde incelediğini, aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli idari/adli iş ve işlemler başlatıldığını söyledi.