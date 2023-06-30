Edremit'te Kurban Bayramı bayramlaşma programı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kurban Bayramı münasebetiyle, Edremit Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen bayramlaşma programı çerçevesinde Kaymakam Odabaş ve ilçe protokolü Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Devlet Hastanesini ziyaret ederek, görev yapan personelle bayramlaştı. Kaymakam Odabaş, hastane ziyaretinde hastalara acil şifalar dileyerek Kurban Bayramlarını kutladı.