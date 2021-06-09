Edremit'te mahalleyi yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski yerleşim alanında çıkan ev yangını, mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, yangın İbrahimce Mahallesi 385 Sokak No:12'de meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevler evden yükselirken, mahalleyi siyah dumanlar sardı. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Mahallede eski 2 katlı evlerin bulunması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların koşuşturmaları dikkat çekti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer binalara sıçramadan söndürülerek mahalle sakinleri derin nefes aldı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.