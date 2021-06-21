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Edremit'te marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde marangozhanede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde marangozhanede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın; Zeytinli Çayı kenarında bulunan sandalye atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İş yerinde ilk belirlemelere göre önemli ölçüde maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

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