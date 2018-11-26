Edremit'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları

Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 2018 yılı "Mevlidi Nebi Haftası" nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Zeytinli Mahallesi ve ilçe merkezindeki "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu programları ile sona erdi.

Zeytinli Mahallesi Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa konuşmacı olarak İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa ise Sultanahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programlarda konuşmacılar, çocuklarımıza, gençlerimize Peygamberimiz (s.a.v.) gibi sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Konuşmacılar ayrıca, Hz. Muhammed'e inanan, gönül veren ilk Müslümanların içinde, toplumun her kesiminden kimselerin bulunduğu ve ona inanan bu ilk Müslümanların yaş grupları dikkate alındığında, çoğunluğunun gençlerden oluştuğunun görüldüğü vurgulandı. Başarılı olmak isteyenlerin mutlaka gençliği boş bırakmayarak başka yerlere yönelmesinin önlenmesi, desteklemesi gerektiği de hatırlatılarak Hazreti Muhammed'in, sade yaşantısı, edep ve hayası ile örnek olduğu ifade edildi. Programlara, okul müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.