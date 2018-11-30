Edremit'te minibüsçüler kontak kontak kapattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler ve taksi dolmuşçular Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden gelen dolmuşların garajda kalması ve kent merkezinden geçmemesi için bir saatliğine kontak kapattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinden hareket ederek Edremit ilçesine yolcu taşıyan dolmuşların Edremit kent merkezinden geçerek devlet hastanesine kadar gitmesini istemeyen Edremitli minibüsçüler ve dolmuş taksiciler, hükümet konağı önünde bir saatliğine kontak kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle Hürriyet Bulvarının tek şeridi bir saat ulaşıma kapandı.

Kooperatif başkanları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile görüşerek sorunun çözülmesini istediler. Kaymakam Sırmalı, bir hafta içinde bu soruna bir çözüm bulunacağı yönünde söz vermesi üzerine dolmuşçular eylemlerine son vererek dağıldılar.

30 aydır bu sorunun çözülmesini beklediklerini ifade eden Meydan Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Suat Mutlu, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKM) gittik derdimizi anlattık. 24 Haziran seçimlerinden sonra bu işi halledeceklerini söylediler. Şimdi geldik bugüne. Dün UKM toplantısı vardı yine bir karar çıkmadı. Bir ay sonraya atıldı. Bir ay, bir ay biz 30 aydan beri bekliyoruz bunu” dedi.

Son 6 aydır mazot borcunu ödeyemediklerini de kaydeden Mutlu, “Arabaların hepsinin yetkili servise borcu var götüremiyoruz. Kaymakamımıza geldik. Ricamız bize asgari ücretten bir maaş versin, bizim arabaların depolarını doldursun, arabalarımızın bakımını yapsın biz bedava çalışmak istiyoruz. Hizmetse böyle olsun. Aldığımız 15 yolcunun 10 tanesi ücretsiz. Benim önümde durup yolcu aldığı zaman Çanakkale'den gelip de durağa girdiği zaman ne taksi dolmuş durabiliyor o durağa ne meydan minibüsleri. Bize hiçbir imkan tanımıyorlar. Derdimizi anlatmak için bütün esnaf arkadaşlarımızla beraber toplandık kaymakamlığa anahtar bırakmaya diye geldik. Fakat kaymakam bey söz verdi ben bunu bir hafta içinde çözeceğim diye. Biz de tekrar vazgeçtik. Eğer bu sorun çözülmezse bir hafta sonra yine buradayız: hakkımızı alıncaya kadar devam edeceğiz. Bizim tam talebimiz Küçükkuyu arabalarının, 17 plakalı Çanakkale'den gelen arabaların burada şehir içinde indi bindi yapmamaları, garajda kalmaları. Bu Türkiye'nin her yerinde böyle yasalar da böyle, kanun da böyle” diye konuştu.

Edremit Şehirçi Taksi Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı İbrahim Ethem Sözer de “ Biz de 3 yıldan beri bu işle uğraşıyoruz. 17 plakaların garajdan sonra hastaneye kadar gitmesini istemiyoruz. En son garajda kalmasını istiyoruz. Biz bu yüzden para kazanamıyoruz. Bütün esnaf perişan. Buna bir çözüm aramak istiyoruz. Kaymakam bey bu konuda söz verdi. Bir hafta içinde inşallah olacak. Sorunumuzu giderecek. Gidermezse tekrar buraya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 19 midibüs ve taksi dolmuş ile yapılan bir saatlik kontak kapama eylemi Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın bir hafta içinde konunun çözüleceği sözünü vermesiyle sona erdi.