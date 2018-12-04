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Edremit'te 'Minik Kalpler Üşümesin' projesi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ‘Minik Kapler Üşümesin’ projesi kapsamında bir okul Ağrı’nın Diyadin İlkokulu’na destek olmak için seferber oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ‘Minik Kapler Üşümesin' projesi kapsamında bir okul Ağrı'nın Diyadin İlkokulu'na destek olmak için seferber oldu.


Akçay Nihat Tansoy İlkokulu yetkili, öğrenci, veli, muhtar ve esnafına kadar tek yürek olduğu proje kapsamında toplanan eşyalar, paketlendikten sonra okula gönderilmek üzere kargoya verildi.


Projeyi yürüten Deniz Taşdelen ve Filiz Duman, “Orada bulunan çocuklarımızın ne şartlar altında yaşadıklarını görünce bizler de bir nebze olsun destek olmak için bu proje üzerinde çalışma başlattık. Tüm mahalle sakinlerimiz projeye büyük destek verdi. Umduğumuzun üzeri ilgi oldu. Onu aşkın koli giyecek toplandı. Kargo şirketi de destek verdi.”diye konuştular.

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