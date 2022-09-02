Edremit'te mobil atık getirme noktaları kuruluyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atıkları kaynağında ayrıştırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Mobil Atık Getirme Noktaları oluşturuldu.

Edremit Belediyesi geri dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekledi. Edremit Faruk Serpil Parkı'nda kurulan Mobil Atık Getirme Noktası geri dönüşüm çalışması ilk olarak Edremit merkezinden başladı. Sıfır atık projesi belirlenen program dahilinde Zeytinli, Akçay, Güre ve Altınoluk Mahallelerinde de uygulanarak yaygınlaştırılacak. Atıkları yönetebilmek, doğaya zararını sıfıra indirebilmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma bilinciyle hazırlanan projelerin sayısı arttırılarak, yeni projelerin de hayata geçirileceği belirtildi.