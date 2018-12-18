Edremit'te öğrencilerin ‘Yerli Malı Haftası' coşkusu

Haftanın son günü sınıfta düzenlenen etkinlik kapsamında, 3. sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı.

Öğrenciler bu kez sınıfta evlerinden getirdikleri yiyecekleri okul arkadaşlarıyla paylaştılar. Yaptıkları işten büyük keyif alan öğrenciler, şiirler ve şarkılar eşliğinde hem öğrenme, hem de eğlenme imkanı buldular.

Sınıf öğretmeni Semih Güler, hafta kapsamında öğrencilere tutum yatırım ve Türk mallarının önemine dikkat çekildiğini ifade etti.