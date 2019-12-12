Edremit'te ‘Okul İşletme, El Ele Projesi'

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde ‘Okul İşletme El Ele Projesi' büyük bir başarıyla sürerken bir muhasebe ofisinde, çalışanların hepsinin aynı okul mezunu olması dikkat çekti.

Saniye Hüseyin Balya Ticaret Meslek Lisesi (SHBMTAL) yetkilileri proje kapsamında, Ali Yaman'a ait muhasebe bürosunu ziyaret ettiler. Burada örneğine az rastlanır bir çalışma ortamı büyük dikkat çekti. Ticaret Meslek Lisesi'nden 1994'te mezun olan Nazmi Akgün'le birlikte çalışan 1998 mezunu Ali Yaman, 2010 yılı mezunu Burak Çolakoğlu ve 2015 yılı mezunu İlhan Apaydın da güçlerine yine aynı okuldan mezun elemanlarıyla güç kattıklarını ifade ettiler.

Birde tamamının aynı okul mezunu olmasının yanısıra 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 12. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Gülaslan'ında burada staj gördüğü görüldü. Yine aynı okuldan mezun muhasebe öğretmeni Rüveyda Şengüler de onları ziyarete gidince eşine az rastlanır bir buluşma gerçekleşti

Edremit Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Ali Yaman, yıllardır ekmeğini muhasebecilikten kazandığını ve kendi okulundan mezunlarla çalışmayı prensip edindiği için de çok mutlu olduğunu belirtti.

“Okul İşletme El Ele Projesi” kapsamında SHBMTAL Okul Müdürü Yücel Mercan, müdür yardımcısı Hatice Özkan, bölüm şefi Şahin Hazine, muhasebe öğretmenleri Fatma Işıklı ve Rüveyda Şengüler desteklerinden dolayı işletmeye teşekkür belgesi verdiler ve çalışanlara başarılar dilediler.