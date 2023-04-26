Edremit'te okullar güçlendiriliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor.

İlçe merkezinde güçlendirme çalışmaları devam eden eğitim yatırımlarını yerinde inceleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, güçlendirme çalışmaları devam eden Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi ve Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İnşaatların son durumu hakkında yerinde incelemelerde bulunan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Kaymakam Odabaş, okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için koordinasyonun sağlanması ve çalışmaların yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Odabaş; “Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından deprem tahkik raporları sonucuna göre risk taşıdığı tespit edilerek güçlendirme yapılmasına karar verilen okullarımızın güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor. İlçemizdeki okullarımız depreme dayanıklı hale getiriliyor. İnşallah 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz kendi okullarında derslerine devam edebilecekler” dedi.