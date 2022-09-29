Edremit'te önce yaya farkındalık etkinliği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla farkındalık etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu önündeki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinliğe; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Ahmet Can, öğrenciler ve veliler katıldı.

İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte trafikte önce yaya bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Bu dahilinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde Kaymakam Odabaş ve protokol yetkilileri tarafından “Önce Yaya” için hazırlanan broşürler sürücülere dağıtılırken trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.