Edremit'te organize suç örgütüne ek operasyon: 7 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince, suç işlemek maksadıyla örgüt kuran şahıslara yönelik düzenlenen ek operasyonda çok sayıda tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, suç işlemek maksadıyla örgüt kuran 10 kişiye KOM Şubesine bağlı ekipler tarafından ek operasyon düzenlendi. Operasyonlar sırasında aranan 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. İlk yapılan operasyonda da 5 şahıs tutuklanmıştı.

Yapılan çalışmalar sırasında, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda örgüt yöneticileri ve üyeleri tarafından liderin de dahil olduğu “Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eziyet, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kasten Yaralama, Cinsel Saldırı, Tehdit, Hakaret ve 6136 SKM” suçlarının işlendiğine ilişkin tespitler yapıldı. Çalışma dahilinde şüpheli 5 şahıs daha önce çeşitli tarihlerde tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup, yapılan ara yakalamalarda; 12 adet tabanca, 17 adet şarjör, 182 adet tabanca fişeği, 13 gr esrar, 13 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

Planlı faaliyet dahilinde eş zamanlı operasyon ile aranan 10 şahıstan 7'si yakalanarak gözaltına alınmış olup, 12 adreste yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 35 adet fişek, 4,2 gram esrar, 15 adet sentetik ecza hap, 6 adet tüfek, 4 adet tüfek şarjörü, 74 adet tüfek kartuşu, 7 adet cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturma devam ederken, firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğü öğrenildi.