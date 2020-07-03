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Edremit'te Osmanlı Camisi'nin temeli törenle atıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Osmanlı Camisi’nin temeli Kaymakam Ali Sırmalı’nın katıldığı törenle atıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Osmanlı Camisi'nin temeli Kaymakam Ali Sırmalı'nın katıldığı törenle atıldı.


Yeni Mahalle'de 2 bin 150 metrekare alana yapılacak olan caminin, 417 metrekare alana yapılacak. Altında 200 metrekare alana 4-6 yaş grubu kreş olacak caminin kısa sürede bitirilmesinin hedefleniyor. Akşemsettin Camii Derneği Başkanı İbrahim Adalar, ilçemize hayırlı olması dileğinde bulunarak, hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.


Temel atma törenine, Kaymakam Ali Sırmalı'nın yanısıra Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Müftü Ahmet Ahmet Yayla, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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