Edremit'te ot yangını evi yakıyordu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, tek katlı evi yakıyordu. İtfaiyenin müdahalesi ile evin çatısına sıçrayan yangın, son anda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi giriş yolundaki metruk bir fabrikanın bahçesinde otlar bilinmeyen nedenle tutuştu. Yangın bitişik olan evin çatısına sıçradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü.