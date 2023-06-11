Edremit'te otomobil biçerdöverin altına girdi: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil biçerdöverin altına girdi. Kazada otomobil sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Edremit-İzmir karayolu Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Burhaniye istikametinden gelen Uğur A. idaresindeki 10 LF 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdoğan G. idaresindeki 161122014 plakalı biçerdöverin altına girdi. Kazaya, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sürücü, biçerdöverin altındaki otomobilden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye erlerinin sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralı sürücü, ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.