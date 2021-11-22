Edremit'te otomobilin takla atarak ters döndüğü kaza kameraya yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin takla atarak ters döndüğü kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Edremit Teknik Anadolu Meslek Lisesi kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özer Y. idaresindeki 16 AFV 007 plakalı otomobil, Bilge D. idaresindeki 10 LR 619 plakalı aracın sağ kısmına çarparak takla attı. Bilge D.'nin kullandığı araç ise kaza sonrası akaryakıt istasyonuna girdi. Kazayı yara almadan atlatan ters dönen aracın sürücüsü, araçtan kendi imkanları ile çıktı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansırken, olay yerine gelen İlçe Trafik ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.