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Edremit'te park halindeki araç yandı

Edremit’te park halindeki araç elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, cayır cayır yandı.

Edremit'te park halindeki araç elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, cayır cayır yandı.


Edinilen bilgiye göre, gece 23:30 sıralarında Cennetayağı Mahallesi 793 Sokak üzerinde park halinde bulunan E.Z.'ye ait 10 U 5191 plakalı araçtan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis soruşturma başlattı.

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