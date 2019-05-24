Edremit'te pide denetimleri

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ramazan pidesi yapan fırınlar denetleniyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla unlu mamuller üretimi yapan işyerlerine rutin olarak yapılan denetimler Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırıldı. Zabıta ekipleri pide gramaj kontrollerinin yanı sıra genel hijyen kontrollerini de gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sonucunda fırınların genellikle gramaj, genel hijyen ve çalışanların kontrol muayene kartları kartlarında genel olarak bir eksik olmadığı tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri “İlçemiz genelinde bulunan ekmek fırınlarında yapılan gramaj kontrollerinde 300 gr gelmesi gereken tekli pidelerin, 300-350 gr arasında geldiği, çalışanların muayene kartlarında herhangi bir eksik olmadığı, fırınlarda yangın söndürme cihazlarının bulunduğu, çalışan personellerin giydiği elbiselerin genel itibariyle temiz olduğu tespit edildi. Ayrıca mevcut iş yerlerine hijyen konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda da bulunduk” dediler.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da, “Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın tüm gıda ürünlerini sağlık kurallarına uygun olarak gönül rahatlığıyla tüketmesini amaçlıyoruz. Kurallara uyan işletme sahiplerimize teşekkür ederim” dedi.